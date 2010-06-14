В Харьковской обл. за 5 месяцев грузоперевозоки выросли на 4,5%

Харьков. В Харьковской области за январь-май 2010 года всеми видами транспорта перевезено (отправлено) 15,4 млн. тонн грузов, что на 4,5% больше, чем за соответствующий период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

По данным облстата, за этот период грузооборот составил 8 млрд. 925,8 млн. т/км, объем грузовой работы увеличился на 10%, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 9,9%.

На Южной железной дороге за 5 месяцев общая погрузка осталась на прежнем уровне и составила 10,8 млн. т. грузов. Отправление грузов увеличилось по таким позициям номенклатуры: кокса – на 21,6%, нефти и нефтепродуктов – на 40,2%, руды железной и марганцевой – на 11,7%, черных металлов – на 30%, утиля черных металлов – на 58,5%, лесных грузов – на 48,5%, каменного угля – на 80%, строительных материалов – на 1%. При этом сократилось отправление химических и минеральных удобрений – на 31,2%, зерна и продуктов перемола – на 44,7%, цемента – на 14,6%.

По информации облстата, автомобильным транспортом (с учетом объемов предпринимателей-физических лиц) за январь-май 2010 года перевезено 4,5 млн. тонн грузов – на 16,8% больше по сравнению с январем-маем прошлого года. Грузооборот за этот период увеличился на 10,5% и составил 1 млрд. 097,8 млн. т/км.

В то же время пассажироперевозки за этот период снизились на 1,2% – до 259 млн. человек

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА, за этот период объем выполненной пассажирской работы увеличился на 0,4% – до 4 млрд. 230,0 млн. пасс./км.

За 5 месяцев текущего года Южной железной дорогой было отправлено 27,1 млн. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 2 млрд. 371,6 млн. пасс./км. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года отправка пассажиров увеличилась на 0,8%, пассажирооборот – на 1,1%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 62,2 млн. пассажиров, что на 6,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года; услугами перевозчиков-юридических лиц воспользовалось 39,0 млн. пассажиров (больше на 1,2%). Субъекты малого бизнеса-физические лица за январь-май перевезли 23,2 млн. пассажиров (на 16,6% меньше).

Из аэропорта Харькова транспортной авиацией отправлено 38,5 тыс. пассажиров, в том числе по международному сообщению – 29,2 тыс. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отправка пассажиров в целом увеличилась на 31,8%, по международному сообщению – на 57%.

Харьковским метрополитеном перевезено 103,5 млн. пассажиров, в том числе бесплатно – 21 млн. пассажиров. По сравнению с январем-маем 2009 года количество перевезенных в метро пассажиров увеличилось на 2,3 млн. человек (на 2,2%), а количество пассажиров, перевезенных бесплатно, уменьшилось на 1,1%.

Трамваями и троллейбусами города в целом перевезено 66,7 млн. пассажиров, что на 1,6% меньше соответствующего периода прошлого года. Доля льготного контингента, перевезенного трамваями и троллейбусами, составляет 64,7% – 43,1 млн. человек.