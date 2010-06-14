"Интер" не будет претендовать на частоты «5 канала» и ТВі

Глава Службы безопасности Украины, собственник группы "Интер" Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что ни одна из компаний группы "Интер" не будет принимать участие в конкурсах на аналоговые частоты из-за их проблематичности с освоением.

Об этом В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос о возможном участии "Интера" в повторном конкурсе на использование частот «5 канала» и телеканала ТВі.

"Я вам это обещаю! Чтобы снять так называемый конфликт интересов, ни одна из компаний группы "Интер" ни при каких условиях на эти частоты больше не выставится", - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Кроме того, по его словам, группа "Интер" вообще больше не будет участвовать в конкурсах на аналоговые частоты. "Я искал формулу, как мне выйти из конфликта интересов, и я её нашёл. Всё, точка!", – подчеркнул он.

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что нынешние частоты «5 канала» и ТВі являются достаточно проблематичными. "Первый эксперимент телекомпания "TВi" попробовала сделать на Киев, включив передатчик мощностью в 2,5 киловатта. Но это тут же выключило телеканал "Украина" в Макарове. Эти частоты спорные, они конфликтуют между собой. Они взяты из ресурса военных частот, и влияют, в том числе, и на авиационное, и на военное частотное пространство. Мало того, даже "Укрчастотнадзор", когда давал разрешения, сделал много оговорок по этим частотам", – пояснил он.

"Я думаю, что даже если бы конкурс был признан законным, частично эти частоты не могли быть использованы. Это была достаточно сложная и дорогая работа. Из всего частотного ряда, насколько я понимаю, процентов 30 неконфликтных частот", - подчеркнул В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 7 июня, редакционный совет «5 канала» обнародовал открытое письмо к Президенту В.ЯНУКОВИЧА, в котором обвинил председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО, как владельца медиа-холдинга U.A. Inter Media Group, в попытке уничтожить «5 канал» путем возможной отмены судом решения конкурса на выделение частот Нацсоветом от 27 января.

8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января прошлого года о выделении ТВі и «5 каналу» частот на вещание.