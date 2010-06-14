Троллейбусы Луцка вышли на маршруты

Луцк. В Луцке троллейбусники прекратили забастовку. Сегодня большинство единиц Луцкого предприятия электротранспорта - как троллейбусы, так и автобусы, которые работают в режиме „маршрутного такси”, после месячной забастовки вышли на маршруты.

Как сообщил начальник отдела транспорта и связи департамента экономики Луцкого горсовета Константин ПАТРАКЕЕВ, не все единицы вышли на маршруты, поскольку после долгого простоя часть троллейбусов нуждается в дополнительном техническом осмотре. Планируется, что на протяжении последующих дней все троллейбусы и автобусы заработают полноценно, сказал он.

Что касается погашения задолженности по заработной плате, то из запланированных 2,8 млн. грн. на возмещение льготных перевозок (по состоянию на начало мая) поступила сначала половина суммы, потом еще тремя траншами приблизительно по 400 тыс. грн. На днях должна поступить остальная сумма. Следовательно, на сегодняшний день удалось погасить задолженность по зарплате за январь и частично за февраль.

Также состоялись кадровые изменения на предприятии: в конце мая новым директором ЛПЭ назначен Владимир ПУЦ.

Как сообщалось, бессрочную забастовку троллейбусники Луцка начали 12 мая, требуя выплатить им четырехмесячную задолженность по зарплате – с января по апрель.

Справка УНИАН. На ЛПЭ работает более 700 работников. Предприятие обеспечивает работу 75 троллейбусов и 50 автобусов.