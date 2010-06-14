Работники Национальной радиокомпании Украины выступают против переподчинения радиокомпании Государственному комитету по телевидению и радиовещанию. Об этом говорится в открытом письме коллектива НРКУ к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, текст которого передан УНИАН.

В частности, работники НРКУ отмечают, что правительство своим постановлением от 2 июня с.г. внесло изменения в Устав Национальной радиокомпании Украины. Согласно данному документу, функции по управлению радиокомпанией переданы Гостелерадиовещанию.

“Фактически упомянутым Постановлением КМУ ликвидируются подотчетность НРКУ Президенту и Верховной Раде Украины, институт Общественного и Наблюдательного Совета, кардинально меняется порядок назначения руководителя НРКУ”, - отмечают работники радиокомпании.

Трудовой коллектив Национальной радиокомпании Украины обращает внимание на то, что постановление Кабинета министров Украины об изменениях в Устав НРКУ противоречит ч. 4 ст. 14 закона «О телевидении и радиовещании», в соответствии с которым устав НРКУ должен утверждаться законом Украины, а не правительственным постановлением.

Работники НРКУ выступают против переподчинения радиокомпании Государственному комитету по телевидению и радиовещанию. По их мнению, реализация положений, заложенных в постановлении, угрожает потере позиций ведущего государственного вещателя. Следовательно, коллектив радиокомпании просит Президента поручить Кабмину внимательно изучить данный вопрос, прежде чем предпринимать решительные шаги в переподчинении государственных СМИ.