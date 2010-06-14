Управление "Интером" осуществляет "Українська правнича компанія"
Утверждает Хорошковский
Председатель Службы безопасности Украины, собственник группы "Интер" Валерий ХОРОШКОВСКИЙ утверждает, что оперативное управление каналом "Интер" осуществляет "Українська правнича компанія".
Об этом В.ХОРОШКОВСКИЙ сообщил в интервью "Украинской правде", комментируя конфликт вокруг частот, используемых «5-м каналом» и телеканалом ТВі.
"Цивилизованный выход из ситуации - это передать управление. Я его передал юридической компании "Українська правнича компанія", - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.
Собственник телеканала "Интер" также опроверг информацию о том, что управление каналом "Интер" от его имени осуществляет гражданин России Игорь ШУВАЛОВ. "Думаю, что это преувеличение. Я знаком с Игорем ШУВАЛОВЫМ с 2003 или 2004 года как с политическим консультантом. Но к каналу "Интер" он не имеет ни малейшего отношения! И я готов разбираться, но не хочу в этом участвовать. Я готов встречаться с журналистами телеканала "Интер" и обсуждать, если это кому-то интересно", - заявил он.
Глава СБУ подчеркнул, что последние три года не управляет телеканалом "Интер", хотя решение о приеме на работу ведущего программы "Большая политика" Евгения КИСЕЛЕВА принимал именно он. "Всё, что касается моей собственности, то она всё равно остаётся собственностью. А всё, что касается оперативного управления, - это уже оперативное управление. Так вот, оперативным управлением я вообще не занимаюсь. Прием на работу господина КИСЕЛЕВА - это абсолютно стратегическое решение, потому что оно требует принятия решения об изменении бюджета компании. При этом я не участвую в редакционной политике. Вы можете спросить об этом у ваших коллег", - отметил он.
Между тем В.ХОРОШКОВСКИЙ подтвердил, что встречи с Е.КИСЕЛЕВЫМ неоднократно проходили как в его кабинете, как главы СБУ, так и на нейтральной территории. "Мы с ним иногда встречаемся. Но почему вы не допускаете, что есть обычные нормальные отношения, когда просто необходимо поговорить, проанализировать и понять, как среда воспринимает твою личную работу", - уточнил он.
Отвечая на вопрос, не воспринимает ли Е.КИСЕЛЕВ его слова как руководство к действию, В.ХОРОШКОВСКИЙ сказал: "О чём? О том, что я спрашиваю, как выглядит какое-то общественное событие глазами журналистов? То есть, не переходим ли мы какие-то границы? Я от Евгения прошу дать мне информацию о том, как другой пласт жизни реагирует на наши действия, спрашиваю у него совета. Это запрещено?!"