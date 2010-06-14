Управление "Интером" осуществляет "Українська правнича компанія"

Председатель Службы безопасности Украины, собственник группы "Интер" Валерий ХОРОШКОВСКИЙ утверждает, что оперативное управление каналом "Интер" осуществляет "Українська правнича компанія".

Об этом В.ХОРОШКОВСКИЙ сообщил в интервью "Украинской правде", комментируя конфликт вокруг частот, используемых «5-м каналом» и телеканалом ТВі.

"Цивилизованный выход из ситуации - это передать управление. Я его передал юридической компании "Українська правнича компанія", - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Собственник телеканала "Интер" также опроверг информацию о том, что управление каналом "Интер" от его имени осуществляет гражданин России Игорь ШУВАЛОВ. "Думаю, что это преувеличение. Я знаком с Игорем ШУВАЛОВЫМ с 2003 или 2004 года как с политическим консультантом. Но к каналу "Интер" он не имеет ни малейшего отношения! И я готов разбираться, но не хочу в этом участвовать. Я готов встречаться с журналистами телеканала "Интер" и обсуждать, если это кому-то интересно", - заявил он.

Глава СБУ подчеркнул, что последние три года не управляет телеканалом "Интер", хотя решение о приеме на работу ведущего программы "Большая политика" Евгения КИСЕЛЕВА принимал именно он. "Всё, что касается моей собственности, то она всё равно остаётся собственностью. А всё, что касается оперативного управления, - это уже оперативное управление. Так вот, оперативным управлением я вообще не занимаюсь. Прием на работу господина КИСЕЛЕВА - это абсолютно стратегическое решение, потому что оно требует принятия решения об изменении бюджета компании. При этом я не участвую в редакционной политике. Вы можете спросить об этом у ваших коллег", - отметил он.

Между тем В.ХОРОШКОВСКИЙ подтвердил, что встречи с Е.КИСЕЛЕВЫМ неоднократно проходили как в его кабинете, как главы СБУ, так и на нейтральной территории. "Мы с ним иногда встречаемся. Но почему вы не допускаете, что есть обычные нормальные отношения, когда просто необходимо поговорить, проанализировать и понять, как среда воспринимает твою личную работу", - уточнил он.

Отвечая на вопрос, не воспринимает ли Е.КИСЕЛЕВ его слова как руководство к действию, В.ХОРОШКОВСКИЙ сказал: "О чём? О том, что я спрашиваю, как выглядит какое-то общественное событие глазами журналистов? То есть, не переходим ли мы какие-то границы? Я от Евгения прошу дать мне информацию о том, как другой пласт жизни реагирует на наши действия, спрашиваю у него совета. Это запрещено?!"