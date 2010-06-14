«Богдан» и Cegelec начали производство троллейбусов

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, и компания Cegelec (Чехия) начали совместное производство троллейбусов в г. Острава (Чехия).

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его словам, 10 июня в Остраве состоялась презентация, посвященная выпуску первого троллейбуса в рамках совместного проекта «Богдан» и Cegelec.

При этом он добавил, что компании намерены продавать троллейбусы совместного производства в странах Европейского Союза.

С.КРАСУЛЯ отметил, что в настоящее время первый троллейбус прошел сертификацию и, как ожидается, к четвертому кварталу 2010 года завершится процесс омологации, что позволит троллейбусам принимать участие в тендерах в странах ЕС. В частности, ожидается участие в тендере на поставку троллейбусов в страны Балтии.

В 2010 году «Богдан» и Cegelec рассчитывают реализовать до 30 троллейбусов совместного производства, а в 2011 году – 100 троллейбусов.

Также С.КРАСУЛЯ добавил, что в дальнейшем компании намерены освоить совместное производство 18-метрового троллейбуса и автобусов, однако сроки внедрения новой продукции еще не определены.

Он также рассказал, что на презентации троллейбуса в Чехии присутствовала правительственная делегация Украины во главе с вице-премьер-министром Виктором ТИХОНОВЫМ. В состав делегации также входили мэры крупных городов, в том числе принимающих Евро-2012

Вице-премьер подчеркнул знаковость этого события для Украины, поскольку корпорация «Богдан» первая из компаний транспортного машиностроения вышла на рынок стран ЕС.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодняшний день корпорация имеет самый широкий модельный ряд автобусов среди отечественных автобусопроизводителей. Продукция корпорации представлена во всех классах: от особо малого до особо большого. Производственные мощности корпорации «Богдан» позволяют производить до 9000 автобусов и троллейбусов в год.

Компания Cegelec специализируется на изготовлении электрооборудования и продукции энергетического машиностроения и имеет представительства и активы более чем в 30 странах Европы, Африки и Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также в Бразилии.