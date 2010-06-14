«Укртелеком» расширил международный роуминг

Компания «Укртелеком» расширила международный роуминг мобильной связи в Узбекистане и Словакии. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе "Укртелекома".

Как отмечается в сообщении, теперь абоненты мобильной связи "Укртелекома" (ТМ Utel) могут воспользоваться мобильным Интернетом еще в двух странах – в Узбекистане и Словакии.

Находясь в этих странах, клиенты компании могут пользоваться услугами передачи данных в сетях операторов T-Mobile Slovensko a.s. (Словакия) но Unitel LLC (Узбекистан), который предоставляет услуги под брендом Beeline.