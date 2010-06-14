УГЦР откроет информационно-справочный центр

В Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) завершаются подготовительные работы по введению в эксплуатацию современного информационно-справочного центра (Call – центра). Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УГЦР.

Оператор Call-центра УГЦР, в случае необходимости, может обеспечить абоненту „живое общение” с нужным ему специалистом. В дальнейшем „справочная” служба будет работать в автоматическом режиме и выводить абонента на первоисточники информации.

На сегодняшний день в информационно-справочном центре квалифицированные специалисты осуществляют техническое испытание современных средств связи, потому пока работа Call-центра осуществляется в тестовом режиме.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» входит в сферу управления Национальной комиссии по вопросам регулирования связи.

Целью деятельности предприятия является обеспечение эффективного пользования радиочастотным ресурсом Украины в интересах всех категорий и групп пользователей, создания условий для внедрения в Украине и последующего развития телекоммуникационных технологий с использованием радиочастотного ресурса, обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и др.