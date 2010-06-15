ЕС продлил на два года операцию по борьбе с пиратами
08:20, 15 июня 2010Транспорт/Связь
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В Аденском заливе
На заседании в Люксембурге главы МИД 27 стран Евросоюза продлили с 13 декабря 2010 года на два года военно-морскую операцию ЕС по борьбе с пиратами в Аденском заливе «Аталанта» (EUNAVFOR-Atalanta), сообщил представитель Совета ЕС.
Как сообщает Газета.Ru, он проинформировал также, что сегодня состоялась смена командующего операцией «Аталанта». Вместо британского контр-адмирала Питера Д.ХАДСОНА операцию возглавил его соотечественник генерал-майор морской пехоты Бастер ХОУЗ.
«Аталанта» проводится силами ВМС Евросоюза с декабря 2008 года.
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