ЕС продлил на два года операцию по борьбе с пиратами

На заседании в Люксембурге главы МИД 27 стран Евросоюза продлили с 13 декабря 2010 года на два года военно-морскую операцию ЕС по борьбе с пиратами в Аденском заливе «Аталанта» (EUNAVFOR-Atalanta), сообщил представитель Совета ЕС.

Как сообщает Газета.Ru, он проинформировал также, что сегодня состоялась смена командующего операцией «Аталанта». Вместо британского контр-адмирала Питера Д.ХАДСОНА операцию возглавил его соотечественник генерал-майор морской пехоты Бастер ХОУЗ.

«Аталанта» проводится силами ВМС Евросоюза с декабря 2008 года.