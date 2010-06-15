ФГИ допустил к участию в конкурсе по "Лугансктепловозу" две компании

Фонд государственного имущества допустил к участию в конкурсе по продаже 76% акций ОАО "Лугансктепловоз" две компании из трех, подавших заявки, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

К участию в конкурсе было допущено ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе") и Брянский машзавод. Третья компания подавшая заявку на конкурс - компания "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИ к участию в нем.

Конкурс состоится сегодня в 10.30 утра.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года первый раз объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.

31 марта 2010 года Фонд государственного имущества Украины повторно объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.