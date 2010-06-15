«Мантара Холдинг»: недопуск ФГИ к конкурсу - безосновательный

Компания «Мантара Холдинг», подавшая заявку на участие в приватизационном конкурсе по продаже государственного пакета акций Холдинговой компании «Лугансктепловоз», заявляет о противоправных действиях Фонда государственного имущества по ее недопуску к участию в данном конкурсе.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении уполномоченного лица компании Вячеслава ДЕРИШЕВА.

По его информации, протокол конкурсной комиссии с выводами о соответствии «Мантара Холдинг» конкурсным условиям был составлен еще 8 июня, однако соответствующее решение Фонда о недопуске компании к участию в конкурсе появилось лишь накануне его проведения – 14 июня. Само решение представители компании, по словам В.ДЕРИШЕВА, получили в понедельник, 14 июня, в 17.00, фактически уже после окончания рабочего дня.

По его словам, Фонд госимущества не предоставил каких-либо внятных аргументов относительно того, почему «Мантара Холдинг» не была допущена к участию в конкурсе. «Все что мы имеем – это общая, без конкретизации, ссылка Фонда на пункт 6.9 Положения о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, предусматривающий, как минимум, с десяток причин, по которым компания может быть не допущена к участию в конкурсе», - отметил В.ДЕРИШЕВ. «Объяснить более детально, на основании какого именно требования нас не допустили к участию в конкурсе, в Фонде не посчитали нужным», - добавил он.

В.ДЕРИШЕВ также отметил, что со своей стороны «Мантара Холдинг» выполнила все необходимые предписания для полноценного участия в конкурсе, в частности подала в установленные сроки надлежащим образом оформленную заявку, внесла гарантийный взнос. По его словам, компания также полностью соответствует квалификационным требованиям, выдвигаемым к участникам конкурса, имея долю участия в украинской компании, эксплуатирующей железнодорожные локомотивы. Он также сообщил, что опосредованно собственниками данной компании являются известные в Украине и за ее границами бизнесмены Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ, которые также являются акционерами крупнейшего украинского банка - «ПриватБанк».

По мнению В.ДЕРИШЕВА, подобное решение Фонда госимущества является не чем иным, как возращением к практике приватизации под конкретного покупателя, заказных продаж стратегических предприятий украинской экономики.

В этой связи он отметил, что компания сделает все от нее зависящее, чтобы не допустить возвращения подобной практики, а также потребует дать правовую оценку действиям Фонда в отношении недопуска «Мантара Холдинг» к участию в конкурсе, в связи с чем планирует в ближайшее время опротестовать действия Фонда госимущества, а также результаты конкурса в суде. «Мы не сомневаемся, что иск будет удовлетворен, так как Фонд явно нарушает закон», - добавил В.ДЕРИШЕВ.

Он также предостерег инвесторов, которые собираются участвовать в приватизации «Лугансктепловоза», что конкурс по его продаже незаконен и его результаты будут отменены, а само приобретение акций компании на непрозрачном конкурсе станет серьезным инвестиционным и репутационным риском для покупателя.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.