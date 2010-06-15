Запорожье просит льготные госкредиты для закупки троллейбусов в Чехии.

"Запорожье готово закупать 10 новых троллейбусов в год, если государство сможет предоставить городу льготные кредиты на их закупку", - такое предложение, по данным пресс-службы Запорожской мэрии, внёс мэра Запорожья Евгений Карташов во время пребывания официальной украинской делегации в Остраве (Чехия), где прошла презентация совместного проекта "Богдан-Сegelec" - производства троллейбусов "Сegelec" Т701AC, поставщиком комплектующих для которых является украинская фирма "Богдан".

Во время ознакомления с заводом Запорожье подтвердило готовность закупать не менее 10 таких троллейбусов в год, но для этого нам необходимо получить поддержку со стороны государства - льготные кредиты на их закупку", - сказал Евгений Карташов, подводя итоги поездки.