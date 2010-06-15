Украина и РФ организуют скоростное пассажирское движение

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») и российское ОАО «РЖД» подписали соглашение по организации скоростного пассажирского движения. Документы подписали накануне в Киеве директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК и президент ОАО «РЖД» Владимир ЯКУНИН.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в пресс-службе российской компании, в целях развития скоростных и высокоскоростных железнодорожных пассажирских перевозок стороны согласовали следующий полигон пассажирских перевозок в международном сообщении: Москва – Брянск – Суземка – Киев; Москва – Курск – Белгород – Харьков – Ростов – Адлер и Москва – Курск – Белгород – Харьков – Симферополь, Севастополь, Феодосия.

В качестве первоочередного направления для проработки возможности создания высокоскоростной специализированной пассажирской магистрали было определено направление Москва – Киев.

Для сокращения времени в пути следования за счет отмены погранично-таможенного контроля или значительного сокращения времени на его прохождение стороны договорились подготовить и направить обращение в соответствующие органы федеральной власти об изменении системы проведения погранично-таможенного контроля для обозначенных перспективных скоростных пассажирских поездов.

Также в качестве первоочередной меры по организации скоростного пассажирского движения стороны определили сокращение количества и продолжительности технических стоянок пассажирских поездов за счет применения пассажирских электровозов двойного питания серии ЭП-20 со скоростями до 200 км/ч и, соответственно, исключения смены локомотивов в пути следования.

Соглашение предусматривает обеспечение разработки обоснований инвестиций по организации скоростного пассажирского движения на обозначенных направлениях с определением необходимого объема инвестиций по развитию железнодорожной инфраструктуры и оценкой эффективности данных инвестиций, а также единых нормативных документов для организации международного скоростного и высокоскоростного движения (включая проектирование и строительство объектов инфраструктуры и их эксплуатацию).

В рамках подписанного соглашения стороны договорились также рассмотреть вопрос закупки и эксплуатации Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины электропоездов, произведенных в Российской Федерации.