В Харькове завершена разработка проекта терминала

Завершена разработка проекта временного терминала Международного аэропорта «Харьков», который проходит реконструкцию к Евро-2012.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, президент группы DCH, которая финансирует сооружение новых и реконструкцию существующих пассажирских терминалов аэропорта, Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

По его словам, это сооружение не только будет выполнять функцию обеспечения установленной УЕФА пропускной способности аэропорта на время проведения в городе матчей континентального первенства, но и станет неотъемлемой частью аэровокзального комплекса.

«Эскизный проект временного терминала готов. По нашему заказу его выполнила компания, проектировавшая и другие объекты Международного аэропорта «Харьков» к Евро-2012», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Временный терминал будет представлять собой «современный ангар для хранения, обслуживания и ремонта самолетов». В сфере бизнес-авиации уже давно существует практика, объяснил инвестор: владелец самолета заезжает на автомобиле в такой ангар, пересаживается в самолет, который выкатывают на поле и он взлетает. Ангар будет похож на уже построенный в Харькове аэровокзал – стеклянный фасад, с тыльной стороны – ворота. Не исключено, сообщил бизнесмен, что за фасадом будет размещен шоу-рум компаний, которые представляют в Украине интересы производителей самолетов и вертолетов.

Говоря о параметрах, А.ЯРОСЛАВСКИЙ отметил, что общая площадь временного терминала – 5184 кв. м, 25% которой будет составлять шоу-рум, 75% - инфраструктура бизнес-авиации. Он отметил, что терминал будет работать «в реверсивном режиме» и его пропускная способность будет составлять 1000 пассажиров в час.

Как сообщил во время Международного аэрофорума Routes CIS в Харькове 7-9 июня генеральный директор Международного аэропорта «Харьков» Владимир ВАСИЛЬЧЕНКО, специальная программа к Евро-2012 учитывает требования УЕФА и предусматривает достаточно высокую интенсивность пассажиропотока – 2500 тыс. пас. в час. Учитывая, что на то время аэропорт «Харьков» будет иметь 3 терминала и упрощенную систему пересечения границы, его пропускная способность достигнет этой нормы. В частности, 1300 пасс./час даст новопостроенный терминал, 1000 - временный и 250 – нынешний, работающий. «Это вполне реально», - заявил В.ВАСИЛЬЧЕНКО.