Конкурс по “Лугансктепловозу” является профанацией

Проведение конкурса по “Лугансктепловозу” является профанацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам экс-председатель Фонда государственного имущества, народный депутат Украины Александр БОНДАР.

По словам А.БОНДАРЯ, является неприемлемым тот факт, что предприятие было продано без проведения торгов между участниками конкурса фактически по начальной цене.

“Им даже не хватило ума поднять реализационную цену на два шага”, - отметил он.

“Все решается не здесь”, - добавил А.БОНДАР.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялся конкурс по продаже 76% пакета акций “Лугансктепловоза”. При этом реализационная цена превысила стартовую цену на 10 млн. грн. и составила 410 млн. грн. Участники отказались поднимать цену в ходе торгов, потому победитель конкурса был определен по поданным ими начальным ценовым заявкам.

Победителем конкурса была определена руководящая компания “Брянский машиностроительный завод”, которая также приобрела это предприятие во время первой его приватизации.