Литвин предлагает определиться с кандидатурами в ВСК

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН просит все фракции подать свои кандидатуры в состав Временной следственной комиссии ВР, которая занялась бы расследованием ситуации вокруг лишения частот двух телеканалов.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим предложением В.ЛИТВИН выступил сегодня во время пленарного заседания парламента.

Он сообщил, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании ВСК.

По словам В.ЛИТВИНА, фракции должны подать кандидатуры в состав этой комиссии с тем, чтобы она в кратчайшие сроки выяснила всю ситуацию.