Литвин предлагает определиться с кандидатурами в ВСК
12:43, 15 июня 2010Транспорт/Связь
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По лишению частот телеканалов
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН просит все фракции подать свои кандидатуры в состав Временной следственной комиссии ВР, которая занялась бы расследованием ситуации вокруг лишения частот двух телеканалов.
Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим предложением В.ЛИТВИН выступил сегодня во время пленарного заседания парламента.
Он сообщил, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании ВСК.
По словам В.ЛИТВИНА, фракции должны подать кандидатуры в состав этой комиссии с тем, чтобы она в кратчайшие сроки выяснила всю ситуацию.
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