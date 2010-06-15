ФГИ признает результаты конкурса по «Лугансктепловозу»

Фонд государственного имущества не имеет правовых оснований не признавать состоявшийся конкурс по продаже 76% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам после окончания конкурса председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

При этом он отметил, что Фонд не располагает какой-либо информацией о договорном характере данного конкурса.

В то же время, по словам А.РЯБЧЕНКО, в Фонде госимущества допускали повышение реализационной цены за приватизируемый пакет акций «Лугансктепловоза» в ходе торгов до 500 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия) была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн. - УНИАН).

Всего в конкурсе принимало участие две компании - ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн.

Лицетатор торгов предложил участникам конкурса повысить цену на 1 шаг ( 4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., однако участники торгов отказались повысить свои ценовые предложения. В результате, победителем конкурса была признана Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» с ее начальным ценовым предложением 410 млн. грн.