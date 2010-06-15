«Богдан Моторс» выплатил доход за 20-й купонный период

ПАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс» (в прошлом – ОАО «Луцкий автомобильный завод»), входящее в корпорацию «Богдан», 14 июня осуществило выплату процентов по облигациям серии «А» за 20-й купонный период.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его информации, выплата осуществлена своевременно и в полном объеме. Сумма выплаченных процентов составила 4 млн. 79 тыс. 468,75 грн, что соответствует доходности облигаций на уровне 22% годовых.

В целом за 20 купонных периодов «Богдан Моторс» выплатил 92 млн. 175 тыс. 487,83 грн. процентного дохода.

Также С.КРАСУЛЯ отметил, что в настоящее время проходят переговоры с инвесторами о реструктуризации обязательств. В частности, инвесторам предложено конвертировать облигации серии «А», срок обращения которых закончен, в облигации серии «Б», которые в обращении до 2013 года. По результатам переговоров, корпорация «Богдан» сделает объявление.

Напомним, номинальная сумма выпуска облигаций серии «А» составляет 130 млн. грн., срок обращения – 5 лет (дата погашения – 14 июня 2010 года). Продолжительность процентного периода – 91 день. Процентная ставка на 17-20 купонные периоды составляла 22%.

Уставный капитал ПАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс» составляет 1,082 млрд. грн и распределен на 4 326 890 612 простых именных акций.

Как сообщал УНИАН, корпорация «Богдан» и компания Cegelec (Чехия) начали совместное производство троллейбусов в г. Острава (Чехия). 10 июня в Остраве состоялась презентация, посвященная выпуску первого троллейбуса в рамках совместного проекта «Богдан» и Cegelec.

Как заявил во время презентации вице-премьер министр Украины Виктор ТИХОНОВ, корпорация «Богдан» будет поставлять муниципальный транспорт для городов принимающих Чемпионат Европы по футболу Евро 2012. По словам В.ТИХОНОВА, правительство намерено закупить технику у трех национальных производителей: корпорации «Богдан», ЛАЗа и днепропетровского «Южмаша».

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» основанна в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодняшний день корпорация «Богдан» имеет производственные мощности, позволяющие производить до 9 000 автобусов и троллейбусов в год во всех классах: от особо малого до особобольшого, 15 000 грузовиков и 120 000 – 150 000 легковых авто.