ПЖД направила на ремонт детских лагерей 7 млн. грн.

Приднепровская железная дорога (ПЖД) направила в этом году на ремонт ведомственных детских оздоровительных лагерей 7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В пансионате им. Гагарина для отдыха работников дороги с детьми (Евпатория), лагерях "Айвазовский" (Феодосия) и „Сокол” (Арабатская стрелка) проведен текущий ремонт крыш, водопроводно-канализационных сетей, систем освещения, охранно-пожарной сигнализации.

По данным пресс-центра ПЖД, оздоровительный сезон в ведомственных детских лагерях начат 11 июня. В течение лета здесь отдохнут около 3,4 тыс. детей железнодорожников.