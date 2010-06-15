Утверждены мероприятия по улучшению работы автотранспорта

На заседании коллегии Государственной администрации автомобильного транспорта Министерства транспорта и связи Украины (Госавтотрансадминистрация) сегодня одобрены и утверждены мероприятия по совершенствованию работы автомобильного транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В сообщении отмечается, что утвержденный документ является систематизированным комплексом мероприятий, согласно которому автомобильная отрасль будет развиваться и функционировать ближайшие годы.

В частности, документ включает пакет основных проблемных вопросов, которые уже давно нуждаются в неотложном решении, и содержит пути их решения с четко определенными сроками. Речь идет о решении проблемных вопросов и совершенствовании рынка внутренних и международных перевозок, маршрутной сети, нормативно-правовом обеспечении, реформировании системы управления отрасли автомобильного транспорта, работе в сфере безопасности автоперевозок, комплексных мероприятий по ликвидации «нелегальных» перевозок, подготовку к Евро-2012.

Основными заданиями Госавтотрансадминистрации на 2010-2011 годы, согласно документу, являются:

- в сфере внутренних перевозок: урегулирование системы формирования и управления единой сетью автобусных маршрутов; совершенствование системы организации перевозок автобусами; урегулирование деятельности автобусных станций; работа над внедрением системы адресного предоставления льгот; мероприятия по качественному транспортному обслуживанию лиц с ограниченными физическими возможностями; создание равных условий налогообложения для перевозчиков; разработка механизмов, которые будут стимулировать обновление перевозчиками автобусного парка;

- в сфере международных перевозок: разработка программы размещения весовых комплексов на пограничных переходах; работа над внедрением в установленный срок цифровых тахографов и организация учебы водителей, специалистов, инспекторов по вопросам их использования; разработка плана развития придорожной инфраструктуры; совершенствование системы распределения разовых разрешений для поездок по территориям иностранных государств; упрощение процедуры получения паспортов международных маршрутов; обеспечение условий для конкурентоспособности украинских пассажирских перевозчиков;

- в сфере безопасности перевозок: завершение реформирования системы государственных технических осмотров; совершенствование системы подготовки и повышения квалификации водителей, внедрения на автомобильном транспорте современных систем активной и пассивной безопасности;

- транспортное обслуживание участников и гостей Евро-2012: разработка рекомендаций для принимающих городов относительно формирования эффективных пакетов маршрутов, мониторинг пополнения парка автобусов для обеспечения предоставления общественного транспорта во время Евро-2012; разработка технических требований к автобусам.

Также в сообщении отмечено, что реализация этого систематизированного комплекса мероприятий на протяжении ближайших лет обеспечит развитие автомобильной отрасли, повысит уровень конкурентоспособности украинских автотранспортников на международном уровне и, в результате, будет способствовать улучшению качества предоставления услуг и безопасности в сфере перевозок пассажиров и грузов.