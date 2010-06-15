СК «Омега» заключила договор страхования грузов

Страховая компания «Омега» заключила договор добровольного страхования грузов с ООО «Торговый дом завода «Прогресс» на страхование груза стоимостью 2 млн. 616 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, предметом страхования являются имущественные интересы, связанные с владением, использованием и распоряжением грузом.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «Омега» (Киев) зарегистрировано в ноябре 1994 года.

В 2009 года СК «Омега» собрала страховых платежей на сумму 212 млн. грн., страховые выплаты составили 33,129 млн. грн.

ОАО «Бердичевский машиностроительный завод «Прогресс» - одно из старейших предприятий Украины. Сегодня завод располагает современными эффективными разработками в области производства фильтровального, сушильного, емкостного оборудования технологического назначения для многих отраслей промышленности.

Торговый дом завода «Прогресс» является внешней структурой тандема «Торговый дом – Завод». На него возложены функции управления маркетингом и сбытом продукции, а также инновационными программами.