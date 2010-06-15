Intellecom запускает сеть беспроводного доступа в Интернет 4G

Сегодня компания Intellecom осуществляет запуск высокоскоростного беспроводного доступа к Интернет четвертого поколения (4G) по технологии WIMAX в Харькове. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Генеральный директор ООО «Интелеком» (ТМ «Intellecom») Владимир ВИЗЕРСКИЙ отметил, что компания запускает WIMAX в Харькове в соответствии со стратегией развития сети WIMAX – после запуска сети в Киеве «следует еще одна историческая столица – Харьков». «Как мы уже заявляли, наша компания планирует запуск сети WIMAX и в других украинских городах», - сообщил он.

По его данным, харьковчанам будут предложены безлимитные тарифные планы, которые позволят обеспечить доступ со скоростью передачи информации до 850 килобит - 20 мегабит за секунду.

Справка УНИАН. Компания Intellecom (ООО «Интелеком») с 2000 года предоставляет услуги высокоскоростного беспроводного доступа к сети Интернет. В настоящее время Intellecom имеет представительства в 24 городах Украины, которые обслуживают клиентов в более чем 50 населенных пунктах Украины. Компания предоставляет высококачественные услуги передачи данных и беспроводного доступа к сети Интернет для коммерческих структур и государственных учреждений по всем регионам Украины. Согласно национальной лицензии, компания предоставляет доступ к Интернету на базе технологии в частотном диапазоне 2,3-2,4 Ггц.

Холдинг VTEL (VTEL Holdings Limited) – ведущая транснациональная телекоммуникационная корпорация, которая предлагает услуги фиксированной и мобильной связи, передачи данных. Холдинг владеет большинством корпоративных прав ООО «Интелеком».