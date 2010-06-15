Донецкий аэропорт готовится к монтажу светосигнального оборудования

На новой взлетно-посадочной полосе Международного аэропорта «Донецк» начались подготовительные работы для монтажа светосигнального оборудования.

Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и связи, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению на полосе полностью завершен монтаж коллектора А и начат монтаж коллектора Б. Продолжается строительство основной и стартовой спасательных станций, прокладываются сети внешнего электроснабжения.

Кроме того, оборудовано 300 погонных метров магистральной рулежной дорожки. На этом участке осуществлены грунтоцементные работы, положен верхний слой бетона.

В Минтрансе напомнили, что в этом году - в рамках подготовки к футбольному чемпионату Евро-2012 - из Госбюджета на развитие Донецкого аэропорта направленно 514 млн. 960 тыс. грн., из которых освоено почти 475 млн. грн.