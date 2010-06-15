Во Львове опять эвакуируют железнодорожный вокзал

Львов. Сегодня около 18.00 на телефон оперативной службы «102» поступило анонимное сообщение о том, что в здании железнодорожного вокзала Львова заложена взрывчатка.

Как сообщила УНИАН помощник начальника линейного отдела УМВД на станции «Львов» по связям с общественностью Татьяна ПРИЛЕПСКАЯ, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, взрывотехнической службы, ГУ УМВД Украины во Львовской области, скорая помощь.

Проводится эвакуация персонала и пассажиров. Посадка пассажиров на поезда, которые по графику должны отправляться из Львова, отменена.

На данное время неизвестно точное количество людей, которые будут эвакуированы, а также данные о приостановке и изменения в графике движения поездов по станции «Львов».