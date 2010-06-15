Количество автоперевозчиков-упрощенцев сократят

Министерство транспорта и связи Украины в ближайшее время разработает предложения к налоговому законодательству, которое будет касаться ограничения права на применение упрощенной системы налогообложения перевозчиками, работающими в сфере общественных перевозок (кроме такси).

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Минтранссвязи со ссылкой на председателя Государственной администрации автомобильного транспорта Сергея ДОБРОХОДА.

«Мы предпримем конкретные шаги, чтобы все перевозчики, которые занимаются перевозками пассажиров, работали в равных конкурентных условиях», - отметил С. ДОБРОХОД.

По его мнению, все перевозчики должны иметь равные возможности работы на рынке и в полном объеме обеспечивать потребности пассажиров в качественных и безопасных услугах.