ЛЖД отменяет рельсовый автобус сообщением Сыхов - Пидзамче

С целью уменьшения убытков и для рационального использования топливно-энергетических ресурсов, с 15 июня Львовская железная дорога (ЛЖД) отменяет рельсовый автобус сообщением Сыхов - Главный вокзал – Пидзамче.

Об этом говорится в сообщении Львовской железной дороги, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данное решение было принято в связи с малозаселенностью поезда, что показал проведенный анализ его курсирования на протяжении полгода.

Так за весь период курсирования услугами рельсового автобуса на участке Сыхов - Пидзамче воспользовались 67 903 пассажира, доходы от продажи проездных билетов составили 84 879 грн., а вот эксплуатационные расходы достигли 1 млн. 256 тыс. грн. Таким образом, прямые убытки железной дороги составили 1 млн. 181 тыс. грн.

Как сообщили в ЛЖД, рельсовый автобус Сыхов - Львов - Пидзамче был введен 1 декабря 2009 года. Стоимость билета на проезд в нем составляла 1,5 грн. На протяжении суток он осуществлял семь рейсов, курсируя в режиме железнодорожного маршрутного такси. 10 апреля Львовская железная дорога упразднила четыре рейса, которые пользовались наименьшей популярностью и ограничила еще два. В канун введения в действие нового графика движения поездов в мае железнодорожники предупреждали о полной отмене рельсового автобуса в июне.