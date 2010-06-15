На "Укрзализныце" предотвращено более 200 случаев кражи угля

С начала текущего года сотрудниками военизированной охраны и транспортной милиции предотвращено более 200 случаев кражИ угля, за совершение которых было задержано около 240 человек.

Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци», переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, у задержанных изъято более 74 тонн угля общей стоимостью около 50 тыс. грн.

Железнодорожники предупреждают нарушителей транспортного законодательства, что несанкционированные вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта, среди которых хищение грузов во время движения, могут привести к нарушениям безопасности движения и стать поводом для привлечения к уголовной ответственности.

Так, в «Укрзализныце» напомнили, что согласно ст. 277 Уголовного кодекса Украины преднамеренное разрушение или повреждение путей сообщения, сооружений на них, подвижного состава или судов, средств связи или сигнализации, а также другие действия, направленные на приведение отмеченных предметов в непригодное для эксплуатации состояние, если это повлекло или могло повлечь аварию поезда, судна или нарушило нормальную работу транспорта, либо создало опасность для жизни людей или наступление других тяжких последствий, караются штрафом до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы сроком до трех лет.