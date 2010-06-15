IATA отмечает прогресс Украины в сфере безопасности полетов

Украина достигла определенного прогресса в сфере обеспечения безопасности полетов, однако существует ряд проблем, требующих внимания.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) со ссылкой на генерального директора и президента IATA Джованни БИСИНЬЯНИ, который 10-14 июня впервые посетил Украину с рабочим визитом.

«Показатели безопасности улучшились, но ещё многое предстоит сделать. Мы должны ускорить работу по приведению стандартов безопасности в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации (ICАО). В частности, повышению уровня безопасности способствовало прохождение авиакомпаниями аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA). Авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» и «АэроСвит» сертифицированы по стандартам IOSA. Мы намерены и в дальнейшем расширять сферу применения программ аудита IATA в Украине, чтобы в будущем получение сертификата IOSA стало для национальных компаний обязательным требованием», – подчеркнул Д.БИСИНЬЯНИ.

Также он отметил, что аэропортовые сборы и тарифы на аэронавигационное обслуживание в Украине остаются необоснованно высокими.

«Авиационная инфраструктура в Украине является одной из самых дорогих в Европе, оставаясь при этом одной из наименее эффективных. Это подрывает конкурентоспособность Украины. Нужны незамедлительные реформы. Настало время начать новый этап консультаций и открытый диалог в соответствии с принципами ICАО. Отрасль авиаперевозок, включая управление воздушным движением, недопустимо рассматривать в качестве «дойной коровы», – подчеркнул гендиректор IATA.

Он считает, что подписание с Министерством транспорта и связи Украины и Государственной авиационной администрацией Украины Меморандума о намерениях открывает путь к еще более широкому сотрудничеству между Украиной и IATA.

«Мы надеемся, что правительство незамедлительно приступит к решению вопросов, связанных с повышением безопасности полетов и снижением инфраструктурных затрат авиакомпаний. В свою очередь, международные стандарты IATA и накопленный нами опыт в решении подобных проблем помогут дальнейшему развитию украинской авиации и повышению уровня ее конкурентоспособности», – сказал Д.БИСИНЬЯНИ.

Справка УНИАН. IATA - международная неправительственная организация, основанная в 1945 году во время Конференции в Гаване (Куба). Деятельность IATA направлена на сотрудничество между авиакомпаниями для предоставления безопасных, надежных и экономичных услуг воздушных перевозок для потребителей всего мира. На сегодняшний день членами IATA являются около 230 авиакомпаний из свыше 140 стран мира, которые осуществляют 93% всех международных авиарейсов. Среди них - украинские авиаперевозчики «Аэросвит» и «МАУ».