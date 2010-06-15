Минтранссвязи совместно с МВД проверят суда

В связи с началом курортного сезона Инспекция Главного государственного регистратора флота под патронатом Министерства транспорта и связи Украины подготовила совместный план мероприятий с Министерством внутренних дел Украины по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью и обеспечению безопасности судоходства на внутренних водных путях Украины на период 2010-2011 гг.

Об этом говорится в сообщении Минтранссвязи, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, планируется проведение профилактических мероприятий и работа по устранению нарушений судовладельцами норм действующего законодательства, касающихся регистрации водных транспортных средств.

Во время рейдов особое внимание будет уделяться оценке состояния навигационного оборудования и навигационных огней на мостах на участках патрулирования в ночное время суток, выявлению фактов незаконной добычи полезных ископаемых (песка), выборочной проверке вахтенной службы судов.

Совместные рейды запланированы с 17 июня до 15 сентября в семи областях Украины: Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Донецкой областях и Автономной Республике Крым.

Также отмечается, что в связи с периодом летних отпусков особое внимание будут акцентировать на одном из самых больших мест массового выхода судов на внутренние водные пути - на Южном береге Крыма.