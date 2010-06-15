МТСУ создаст э-базу данных о деятельности автопредприятий

Министерство транспорта и связи Украины разработает электронную базу, которая будет содержать полную информацию о деятельности предприятий автомобильного транспорта, реестр и оборот документации.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Минтранссвязи со ссылкой на председателя Государственной администрации автомобильного транспорта Сергея ДОБРОХОДА.

«Создание такого единого полного информационного центра позволит нам отслеживать динамику, делать анализ и определять приоритетные направления работы», - отметил С.ДОБРОХОД.

По его мнению, создание электронной базы позволит определить проблемные вопросы и оперативно их решать.

Кроме того, база позволит проводить анализ качества и объемов выполненных перевозок пассажиров и грузов, а также улучшит контроль за выполнением обязательств перевозчиками в межобластном и международном сообщении.