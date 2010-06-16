В Одесском порту намерены отказаться от «мертвого» сезона

Руководство Одесского морского торгового порта провело переговоры с итальянской круизной компанией MSC Crocierе, в рамках 36-й Ассамблеи Ассоциации круизных портов Средиземноморья MedCruise, относительно возможных заходов морских лайнеров в порт в течение зимнего периода, который до сих пор считали «мертвым» сезоном.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ОМТП со ссылкой на первого заместителя начальника ОМТП Юрий ВАСЬКОВА.

С учетом того, что Одесский порт относится к разряду незамерзающих, руководство гавани начало готовится к круглогодичному приему круизных лайнеров под иностранным флагом. И, если переговоры компанией MSC Crocierе завершатся успешно, уже зимой 2010-2011 года возможен заход в Одессу крупнейшего в мире лайнера “Fantasia” длиной 333 метров, считает Ю.ВАСЬКОВ.

«Для осуществления проекта нужно решить две задачи, - говорит он, - согласовать с турецкой стороной проход лайнера через Босфор и надлежащим образом подготовиться к его приему в Одесской гавани. Поскольку суда таких размеров еще не бросали якорь у причала Одесского пассажирского терминала».

Напомним, итальянской компании MSC Crocierе входит в состав холдинга Mediterranean Shipping Company (Средиземноморская судоходная компания). В рамках Ассамблеи Ассоциации круизных портов Средиземноморья MedCruise состоялись также встречи представителей Одесского морского порта с топ-менеджерами ведущих круизных компаний мира - Louis Cruises, Costa Crociere, Royal Carribean Cruises, Thomson Cruise Lines.

Руководители и топ-менеджеры этих компаний приглашены также принять участие во Второй международной конференции по развитию круизного бизнеса на Черном море «Black Sea Cruise 2010», которая пройдет в Одессе 16-18 сентября 2010 года.