Собственник «Лугансктепловоза» обеспечит заказы на 1 млрд долл.

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что новый собственник «Лугансктепловоза» обеспечит годовой объем работ «до миллиарда долларов». Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил в интервью журналистам.

По его словам, «то, что структура, которая непосредственно сотрудничает с российскими железными дорогами, победила в данном конкурсе, это хорошо», «это говорит о том, что мы имеем на длительный период заказчика, который в состоянии обеспечить коллектив работой». «При нормальном отношении данное предприятие может быть загружено на объем работы до миллиарда долларов», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

На уточняющие вопросы, почему же по такой низкой цене было продано предприятие, А.ЕФРЕМОВ сказал: «Мы можем торговаться по цене и угробить целое предприятие».

По его словам, сегодня «Лугансктепловоз» «в таком состоянии, что если еще какое-то время мы поторгуемся, то его можно будет попилить на металлолом».

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2010 г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия) была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн. - УНИАН).

Всего в конкурсе принимали участие две компании - ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, - компания "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИУ к участию в нем.

Лицетатор торгов предложил участникам конкурса повысить цену на 1 шаг (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., однако участники торгов отказались повысить свои ценовые предложения. В результате победителем конкурса была признана Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» с ее начальным ценовым предложением 410 млн. грн.

Компания «Мантара Холдинг» заявила о противоправных действиях Фонда государственного имущества по ее недопуску к участию в этом конкурсе.

Как говорится в заявлении уполномоченного компании Вячеслава ДЕРИШЕВА, протокол конкурсной комиссии с заключением о соответствии «Мантара Холдинг» конкурсным условиям был составлен еще 8 июня, однако соответствующее решение Фонда о недопуске компании к участию в конкурсе появилось лишь накануне его проведения – 14 июня. А решение представители компании, по словам В.ДЕРИШЕВА, получили в понедельник, 14 июня, в 17.00, фактически уже по окончании рабочего дня.

По его словам, Фонд госимущества не предоставил каких-либо действенных аргументов относительно того, почему компания «Мантара Холдинг» не была допущена к участию в конкурсе.