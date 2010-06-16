"АэроСвит" увеличивает интенсивность полетов из Украины

Компания "АэроСвит - Украинские авиалинии" повышает интенсивность полетов из столицы Украины в Дюссельдорф и Гамбург.

Как сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании, суммарно частотность рейсов в оба немецких города в июне текущего года возрастет в полтора раза - с 7 до 11 в неделю.

В частности, перевозчик увеличивает количество полетов в Дюссельдорф с одного до четырех в неделю, поэтапно добавляя по одной частоте со 2, 13 и 17 июня. Кроме того, с 8 июня возросло число рейсов на линии Киев-Гамбург – с 6 до 7 в неделю.

Напомним, "АэроСвит" приступил к эксплуатации воздушной линии Киев-Гамбург в декабре 2005 года, а авиалинии Киев-Дюссельдорф - в июне 2009 года. Компания также объявила о начале ежедневных полетов из Днепропетровска в Берлин с 1 июля этого года.

Справка УНИАН. Компания "Аэросвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В период летней навигации 2010 года "АэроСвит" обслуживает более 50 регулярных международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных - в Пекин, Нью-Йорк, Торонто, Дели и Бангкок.

Флот компании состоит из 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого, совместно с другими украинскими перевозчиками – партнерами "АэроСвит" на ряде маршрутов использует самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.