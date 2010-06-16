ЮЗЖД изменяет движение некоторых электричек через Киев

Юго-Западная железная дорога продолжает выполнять ремонтные работы на перегоне Киев-Московский – Дарница, в связи с чем 16, 17, 18, 19 июня 2010 года с 10.30 до 16.00 пригородные поезда будут следовать через станцию Киев-Петровка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, на протяжении вышеуказанных дней измененным маршрутом будут курсировать такие электропоезда: № 6911 Нежин – Борщаговка-тех. через Киев-Петровка (вместо Киев-Пас); № 6812 Борщаговка-тех. – Гребенка, № 6810 Борщаговка-тех. – Яготин, № 6814 Борщаговка-тех. – Яготин, № 6811 Яготин – Борщаговка-тех., № 6813 Гребенка – Киев-Петровка (вместо Киев-Пас); № 6816 Киев-Петровка– Гребенка; № 6917 Нежин – Киев-Петровка (вместо Киев-Пас);

№ 6916 Киев-Петровка - Нежин.

В эти дни также состоятся изменения в расписании движения пригородных поездов повышенного комфорта № 810 № 812 № 816.