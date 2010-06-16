Украинский рынок серверов вырос на 7,4% - до 12.4 млн.долл.

Украинский рынок серверов в I квартале т.г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 7,4% - до 12.4 млн. долл. США (в ценах для конечных пользователей).

Такие данные УНИАН предоставили в аналитической компании IDC.

Отмечается, что при этом рынок внешних дисковых систем хранения данных (СХД) – вырос на 31,3% - до 5 млн. долл. В количественном выражении поставки серверов архитектуры х86 выросли почти на 70% - до 2631 шт., из которых более 54% поставила HP. Еще около 22% рынка контролируют компании Entry, IBM и Dell, доли которых находятся в пределах 8-6%.

Динамика рынка СХД соизмерима с рынком Enterprise-серверов. Однако, по сравнению с объемами поставок СХД в первом квартале этого года с показателем 4-го квартала 2009 г., то падение составляет почти 55%, а уровень продаж примерно соответствует 2007 г.

Сообщается также, что в этом году IDC прогнозирует дальнейшее сокращение продаж Enterprise-серверов и СХД на 26% и 11%, соответственно. Если же брать за основу уровень 2007 г., то падение поставок систем RISC/EPIC составит 65%, а систем хранения - 22%. На рынке систем x86 негативную ситуацию могут частично исправить проекты, финансируемые международными финансовыми организациями.

Справка УНИАН. IDC (International Data Corporation) - ведущий поставщик информации, консультационных услуг и организатор мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и потребительской техники.