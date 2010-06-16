Украина внедряет систему мониторинга станций спутниковой связи

В Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) прошли испытания системы радиочастотного мониторинга земных станций спутниковой связи - таким образом, Украина стала первой среди стран постсоветского пространства, где внедряется система.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УГЦР.

Согласно сообщению, это событие «является важным шагом в направлении расширения возможностей предприятия по эффективному контролю» за соблюдением операторами связи условий использования радиочастотного спектра в полосах частот, которые распределены для спутниковых служб.

Мощный комплекс состоит из технологического поста, автоматизированных рабочих мест инженеров–операторов и двух антенн диаметром 7 метров.

Комплекс с современным оборудованием способен не только контролировать параметры излучения земных станций спутниковой связи, но и определять местонахождение источника сигнала на территории Украины.

Система также позволяет осуществлять радиомониторинг спутниковых станций, которые находятся на геостационарных (GEO) и низких околоземных (LEO) орбитах, в орбитальных спутниковых группировках (Amos, Astra, Atlantic Bird, Eutelsat, Sirius, Telstar и др.).

Кроме того, станция может использоваться для предоставления помощи отечественным операторам в оптимизации параметров их сетей и частотных планов.

По приблизительным оценкам, количество незаконно работающих в Украине станций персональной связи (VSAT-терминалов) в 2,5-3 раза превышает количество официально зарегистрированных. Ввод в эксплуатацию комплекса позволит навести в этой сфере порядок.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» входит в сферу управления Национальной комиссии по вопросам регулирования связи.

Целью деятельности предприятия является обеспечение эффективного пользования радиочастотным ресурсом Украины в интересах всех категорий и групп пользователей, создание условий для внедрения в Украине и последующего развития телекоммуникационных технологий с использованием радиочастотного ресурса, обеспечение электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и др.