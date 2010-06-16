"Югозападдорстрой" заключил договоры на 1,1 млрд. грн.

ОАО "Югозападдорстрой" на 2010 год заключило договоры на 1 млрд. 103 млн. грн., что на 45,9%, или на 347 млн. грн., больше, чем в 2009 году.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, все договоры, которые были заключены в 2009 году, выполнены. ОАО «Югозападдорстрой» планирует в 2010 году продолжать выполнение своих обязательств перед заказчиками - корпорацией "Укравтодор" и другими.

Одновременно планируется финансирование проектов, связанных с рекламой качества и скорости строительных работ ОАО «Югозападдорстрой». Имеющиеся средства будут направлены на восстановление технологического оборудования и механизмов.

Предприятие в этом году планирует приобретение карьерного оборудования, дорожно-строительной техники и автотранспорта.

Справка УНИАН. ОАО "Югозападдорстрой" - предприятие по строительству и реконструкции автомобильных путей, образовано на базе треста "Винницяшляхбуд" в 1993 году путем преобразования в акционерное общество.

В состав "Югозападдорстроя" входят 5 дорожно-строительных управлений, база материально-технического снабжения, торгово-производственное управление и Ильинецкий спецкарьер по заготовке каменных материалов.

95% акций "Югозападдорстрой" принадлежат предприятиям, которые входят в строительный холдинг - компанию "Золотые ворота" (Киев).

"Югозападдорстрой" в 2009 году сократил чистый убыток на 33,8%, или на 24,932 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 48,852 млн. грн.