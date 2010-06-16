Крюковскому ВСЗ разрешили выпуск шести моделей

Межведомственная комиссия по проведению приемочных испытаний исследовательских образцов пассажирских купейных спальных вагонов разрешила ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) серийный выпуск шести моделей пассажирских вагонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

«Итогом работы комиссии стало утверждение актов, согласно которым комплектам конструкторской и эксплуатационной документации на пассажирские купейные вагоны локомотивной тяги модели 61-779И на тележках тверского или тихвинского производства (с купе для перевозки инвалида в инвалидной тележке); мод. 61-779 ЭИ - на тележках собственного производства для эксплуатации на электрифицированных линиях; мод. 61-779 ЭГИ, которые имеют подвагонный генератор, на тележках производства ОАО "КВСЗ"; а также на вагоны пассажирские купейные спальные локомотивной тяги моделей, состоящие из четырехместных купе мод. 61-788А, мод 61-788АР (включающие купе начальника поезда) и мод. 61-788Б (из двухместными купе типа СВ) разрешен серийный выпуск вагонов», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.