ДЖД отмечает отсутствие дефицита билетов на поезда

На сегодняшний день на поезда формирования Донецкой железной дороги в Крымском направлении не существует дефицита билетов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службеДЖД.

В частности, по данным дороги, на период с 16 июня по 30 июля в предварительной продаже выкуплено следующее количество мест на поезда крымского направления: № 47 Донецк—Севастополь: 22 тыс. 973 места (73%), № 277 Донецк—Симферополь: 3 127 (18%), № 427 Ясынувата—Феодосия: 2 762 (37%), № 342 Луганск—Симферополь: 22 456 (61%), № 436 Луганск—Симферополь: 5938 (71%), № 420 Луганск—Феодосия: 9322 (60%).

По данным дороги, с 1 по 16 июня 2010 года на поезда в крымском направлении формирования Донецкой железной дороги было предложено 33 962 места, а выкуплено 32 311 пассажирского билета или 95%.

Как отмечают на ДЖД, с целью обеспечения спроса и избежания дефицита мест дополнительно начнут курсировать поезд № 277 сообщением Донецк—Симферополь — ежедневно с 20 июня и поезд № 427 сообщением Ясынувата—Феодосия — с 3 июля по непарным датам.