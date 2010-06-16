Совет директоров ОАК одобрил создание СП «ОАК-Антонов»

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на заседании в среду принял решение одобрить создание совместного российско-украинского предприятия "ОАК-Антонов" на паритетной основе.

Об этом сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ОАК, передает РИА Новости.

Заседание совета директоров проходило под председательством вице-премьера Сергея ИВАНОВА.

Совет директоров ОАК также рассмотрел вопросы разработки и принятия программ инновационного развития, увеличения расходов корпорации на исследовательские работы и модернизацию технологий.

Напомним, в мае глава ОАК Алексей ФЕДОРОВ сообщил о создании Россией и Украиной СП по продаже и послепродажному обслуживанию самолетов "Ан".

По его словам, в ближайшее время стоит задача возобновить производство и вывести на рынок уникальный самолет Ан-124 "Руслан", а также развить объемы выпуска и насытить российский рынок украинскими региональными грузопассажирскими самолетами Ан-140.

В свою очередь, генконструктор ГП "Антонов" Дмитрий КИВА в мае рассказал о том, что документы, необходимые для формирования нового СП, могут быть готовы уже к следующему заседанию рабочей группы по сотрудничеству Украины и России в области промышленности, которое может состояться в июле-августе.

При этом он отметил, что создание СП не предусматривает передачу собственности и прав между компаниями.

По его словам, СП будет координировать производство авиапродукции, кооперацию, маркетинг, а также продажу самолетов третьим странам.

Справка УНИАН. Объединенная авиастроительная корпорация создана в соответствии с указом президента РФ от 20 февраля 2006 года. В корпорацию входят компания "Сухой", корпорация "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Гагарина, "ОАК - Транспортные самолеты", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение имени Чкалова, ОАО "Туполев", ОАО "Ильюшин Финанс Ко.", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ТАВИА", ОАО "Казанское авиационное производственное объединение.

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) было создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» в июле 2009 года и в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано на ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основан в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).