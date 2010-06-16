Охрана ДЖД предупредила краж на 230 тыс. грн.

За 5 месяцев 2010 года работники общих оперативных групп военизированной охраны Донецкой железной дороги предупредили 202 случая разворовывания грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 231,6 тыс. гривен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

В результате этих действий задержаны и переданы правоохранительным органам 276 расхитителей.

Согласно сообщению, кроме того, на протяжении 5 месяцев большое внимание уделялось профилактике краж угольной продукции из грузовых вагонов. В частности, на углепогрузочных станциях предупрежден 81 факт краж угольной продукции из вагонов на сумму свыше 47 тыс. грн. У расхитителей изъято свыше 41 тонны угля и более 15 тонн кокса.

Для предотвращения разворовывания грузов во время перевозки увеличено количество сопровождаемых под охраной поездов. Если в прошлом году сопровождено 13,9 тыс. поездов, то в 2010 г. - 19,6 тыс. поездов.

Кроме того, за 5 месяцев за проезд в грузовых поездах и хождение в неустановленных местах по колеям к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 5,9 тыс. грн. привлечено 689 лиц.