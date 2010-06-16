Минтранс получит свыше 200 млн. грн. на строительство метро

Министерство транспорта и связи в 2010 г. получит 208 млн. 208 тыс. грн. из Стабилизационного фонда на строительство и развитие сети метрополитенов. Об этом говорится в постановлении правительства от 31 мая №421, опубликованном 15 июня в газете «Урядовый курьер».

Кроме того, 100 млн. грн. Минфин направит на строительство участка Куреневско-Красноармейской линии метрополитена в Киеве от станции «Лыбидская» до станции «Выставочный центр». Также из Стабфонда предусмотрено выделение 100 млн. грн. на комплексную реконструкцию линии скоростного трамвая в Киеве от ул. Старовокзальной до Большой кольцевой дороги, распоряжаться которыми будет также Минфин.