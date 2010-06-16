Кременчугский автосборочный завод приостановил работу

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ, Полтавская обл.), входящий в группу компаний "АИС", приостановил работу до июля.

Об этом УНИАН сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга.

Эти данные подтвердила и пресс-служба корпорации.

«Завод остановился на плановые каникулы. Это сделано для оптимизации производственного процесса. Работа будет возобновлена в июле», – сообщили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод основан в 1995 г.

Благодаря большим производственным площадям (50,7 га) и развитой инфраструктуре «КрАСЗ» удается наращивать объемы производства и вводить в эксплуатацию новые мощности, которые уже сейчас позволяют ежегодно производить около 40 тыс. автомобилей – легковых и грузовых, автобусов.

Группа компаний «АИС» – один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов. Компания предоставляет полный комплекс сервиса автомобилей, их предпродажную подготовку, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Чистый убыток ООО "Кременчугский автосборочный завод" в 2009 г. составил 121 млн. 699 тыс. грн., что на 2,1% меньше, чем в 2008 г., когда убыток составил 124 млн. 416 тыс. грн.