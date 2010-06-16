СК «Брокбизнес» победила в тендере по страхованию пенсионеров ЮЖД

Страховая компания «Брокбизнес» стала победителем в тендере, объявленном ГП «Южная железная дорога» на закупку услуг по добровольному медицинскому страхованию пенсионеров Южной железной дороги.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, по условиям договора, программа страхования будет включать предоставление экстренной и плановой стационарной медицинской помощи, услуги дневного стационара, а также стационар на дому. Также в состав программы включен ряд дополнительных и бонусных программ. Общее количество застрахованных пенсионеров Южной железной дороги будет составлять свыше 35 тыс. лиц.

Справка УНИАН. Страховая компания «Брокбизнес» работает на страховом рынке Украины с декабря 1993 года. В настоящее время СК «Брокбизнес» имеет разветвленную сеть, которая насчитывает 41 филиал, и развитую сеть отделений и отделов продаж.