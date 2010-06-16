Янукович подписал закон о защите имущества редакций СМИ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины № 2274–VІ “Об усилении защиты имущества редакций средств массовой информации, издательств, книжных магазинов, предприятий книгораспространения, творческих союзов”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Верховная Рада Украины приняла Закон «Об усилении защиты имущества редакций средств массовой информации, издательств, книжных магазинов, предприятий книгораспространения, творческих союзов».

Депутаты приняли этот закон со второй попытки, когда при первом голосовании он не был принят - за него проголосовало только 193 депутата. Но по предложению народного депутата от фракции БЮТ Андрея ШЕВЧЕНКО этот закон был повторно поставлен на голосование.

Законом устанавливается мораторий на выселение редакций СМИ, типографий, издательств, книжных магазинов, предприятий книгораспространения, учредителями которых являются органы государственной власти, местного самоуправления, объединения граждан, государственные научно-исследовательские учреждения, учебные заведения, трудовые коллективы, а также творческие союзы.

Также предусматривается запрещение перепрофилирования типографий, издательств, информационно-производственных комплексов.

Закон определяет субъекты, которые обязаны заключать бессрочные договоры аренды помещений, в которых находятся редакции, типографии, издательства, книжные магазины, предприятия книгораспространения, творческие союзы, на основании профильного законодательства.