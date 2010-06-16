ВР рассмотрит 17 кандидатур на четыре должности

Парламент будет рассматривать 17 кандидатур на четыре вакантных должности в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании комитета ВР по вопросам свободы слова и информации принято решение о вынесении на рассмотрение парламента Украины 17 кандидатур на 4 вакантных места.

Также комитет по этим 17 кандидатам рекомендовал поддержать 11 кандидатур.

Как отметил заместитель председателя комитета Андрей ШЕВЧЕНКО (фракция БЮТ), именно парламент Украины будет принимать решение независимо от рекомендаций комитета.

Комитетом рекомендованы: Иван АДАМЧУК – генеральный директор телекомпании «НБМ» («5 канал»), Василий АНИПЧЕНКО - президент Ассоциации «Укртелесеть», Татьяна КАТЮЖИНСКАЯ – президент Ассоциации медиа-юристов, Екатерина КОТЕНКО – исполнительный директор Ассоциации «Индустриальный телевизионный комитет», Герман КУДИНОВ – гендиректор областного объединения «Луганское кабельное телевидение», Наталия ЛИГАЧЕВА-ЧЕРНОЛУЦКАЯ – редактор журнала и интернет-издания «Телекритика», Екатерина МЯСНИКОВА – исполнительный директор ВОО «Независимая ассоциация телерадиовещателей», Виктор НАБРУСКО – президент национальной радиокомпании Украины, Юрий СТОРОЖУК – временно неработающий, Николай ФАРТУШНЫЙ – директор ООО «Новые грани», Тарас ШЕВЧЕНКО – директор Института медиа-права.

В то же время комитет изъял из списка кандидатуры 8 претендентов или в связи с несвоевременной подачей документов, или в связи с тем, что не было выполнено хотя бы одно из условий конкурса.

Наибольший спор развернулся вокруг кандидатуры от фракции КПУ Оксаны ЕЛМАНОВОЙ.

У членов комитета возникли сомнения относительно наличия у нее 5 лет стажа в сфере телевидения и радиовещания, а также сомнений относительно одного из дипломов.

Кроме того, как выяснилось на заседании комитета, автобиография данным кандидатом не была заполнена собственноручно и данные в биографии, как сказала сама кандидат, не совпадали с реалиями.

А.ШЕВЧЕНКО отметил, что вопрос о назначении членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания по квоте парламента Украины предусматривается рассмотреть на следующей пленарной неделе, то есть с 29 июня по 2 июля.

Он отметил, что с председателем ВР достигнута договоренность, что в день голосования за кандидатуры в Нацсовет также будет рассматриваться пакет законопроектов относительно защиты прав и свобод журналистов.

А.ШЕВЧЕНКО относительно результатов конкурса сказал, что впервые на конкурсе было такое большое количество кандидатов и среди них очень много кандидатов от общественных журналистских организаций.

Говоря о процедуре голосования он отметил, что сначала будет проведено рейтинговое голосование в парламенте относительно 17 кандидатур, а позже - голосование будет проводиться в соответствии со списком в зависимости от количества набранных голосов при рейтинговом голосовании и те 4 кандидатуры, которые наберут более 226 голосов станут членами Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Если такое голосование не состоится, то будет объявлен новый конкурс, добавил А.ШЕВЧЕНКО.