В Херсонской области грузоперевозка выросла

В Херсонской области в январе-мае т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., грузоперевозка выросла на 13,7%, а перевозка пассажиров сократилась на 11,8%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, всего за указанный период 2010 года транспортными предприятиями области перевезено 3,286 млн. тонн грузов, а пассажирским транспортом - 48,966 млн. пассажиров.

При этом грузооборот увеличился на 12,4% и составил 1,87 млрд. т/км. Увеличение грузооборота произошло на водном транспорте (на 50,3%), автомобильном (на 25,7%) и железнодорожном (на 10%).

Пассажирооборот уменьшился на 5% и составил 1,2 млрд. пасс./км. Уменьшение пассажирооборота состоялось на автомобильном транспорте (на 6,6%), троллейбусном (на 3,6%) и железнодорожном (на 1,6%).

По сравнению с аналогичным периодом 2009 г., морской торговый и речной флот в январе-мае т.г. уменьшили перевозку грузов на 40,3% - в целом заказчикам доставлено 180,6 тыс. т грузов.

За указанный период в зарубежном сообщении перевезено 20,2 тыс. т грузов.

В частности, перевозки грузов предприятиями морского транспорта уменьшились на 87,7% от объемов января-мая 2009 года, речного транспорта – на 11,9%.

Объем обработки грузов в портах и на промышленных причалах (морских и речных) сократился на 17,8% и составил 1,489 млн. т.

Объем обработки грузов во внутреннем сообщении сократился на 41,8%, экспортных грузов – на 23% и составил, соответственно, 191,6 тыс. т и 940,8 тыс. т.

Обработка импортных грузов увеличилась в 2,1 раза, транзитных – на 16,4% и составила, соответственно, 126,4 тыс. т и 173,5 тыс. т.

Количество обработанных судов уменьшилось на 3,9% и составило 597 единиц. Количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – увеличилось на 1,3% и составило 401 единицу.