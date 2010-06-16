Королевская: нужны госгарантии на модернизацию авиастроения

Парламентский комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства разработал законопроект по поддержке авиастроительной отрасли, где, в частности, предлагается предоставление государственных гарантий для ее модернизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, авторами проекта являются члены комитета, а также председатель совета директоров ОАО «Мотор Сич», народный депутат Вячеслав БОГУСЛАЕВ. «Мы сегодня рассматриваем на заседании комитета законопроект относительно поддержки авиастроительной отрасли. Законопроект предлагает предоставить государственные гарантии на модернизацию и развитие авиапрома, что позволит сегодня продолжить выпуск самолетов, возрождать отечественный авиапром, потому что говорить о слиянии – это достаточно рискованные меры, в первую очередь, государство должно позаботиться о тех предприятиях, которые есть на территории Украины, которые конкурентоспособны, имеют долгосрочные программы развития, и которым сегодня необходима господдержка», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

При этом она выразила надежду, что проект в ближайшее время будет поддержан в зале Верховной Рады.