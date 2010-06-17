В Херсоне из-за жары ограниченно движение грузовиков

Херсонский горисполком из-за жары принял решение о временном ограничении движения больших грузовых автомобилей на дорогах города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии, соответствующее решение принято для предотвращения повреждения и разрушения дорог с твердым асфальтобетонным покрытием под воздействием динамических нагрузок в результате повышенной температуры воздуха.

Исполком поручил Отделу ГАИ по обслуживанию административной территории города в период повышения температуры воздуха свыше 28°С осуществлять на автомобильных дорогах общего пользования Херсона временное ограничение движения транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось больше 7 тонн.

Центральной диспетчерской службе Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсона поручено ежедневно до 6.15 предоставлять ГАИ информацию о температуре воздуха.