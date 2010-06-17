В портах Крыма объем переработки грузов вырос на 23%

Объем переработки грузов в портах Автономной Республики Крым в январе-мае этого года, в сравнении с аналогичным периодом 2009 г., увеличился на 23% - до 5681,6 тыс. тонн, из них 75,5% составляют сухогрузы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, 51,1% всех грузов составили отправляемые на экспорт. За январь-май объем перевалки таких грузов составил 2903,8 тыс. тонн, что в 2,1 раза больше, чем в январе-мае 2009 г. Также увеличились объемы обработки импортных грузов - на 74,0%. Наряду с этим отмечено уменьшение объемов перевалки грузов внутреннего сообщения - на 45,5%, и транзитных - на 10,4%.

С начала 2010 г. в портах автономии прошли обработку 1,3 тыс. судов, что на 44,5% больше, чем за январь-май 2009 г. Из общего количества судов, на которые осуществлена погрузка или разгрузка грузов, 83,9% составляют суда заграничных собственников и фрахтовщиков.

Как сообщал УНИАН, в портах Крыма объем переработки грузов за 4 месяца 2010 г. увеличился на 28,1% до 4631,2 тыс. тонн.